Ali Koç: 'Malum yapı bu TFF'nin içinde yok!'

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, karar verdiği üzere Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Eski Başkan Yıldırım'a gelenler büyük sevgi gösterisinde bulundular.



ALİ KOÇ



"BU VİZYONU AZİZ YILDIRIM YERLEŞTİRDİ"



"Hepimiz Olimpiyatlara giden tüm sporcularla gurur duyuyoruz. İnşallah en yüksek sayıda madalya ile dönerler. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Belki 27 sporcu Paris'e başka kulüplerden gitse, teşekkür ederlerdi. Ancak biz olunca çok konuşan çıkmıyor. Antrenörlerimize, sponsorlarımıza teşekkür ederim. Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi."



"AZİZ YILDIRIM'IN VARLIĞI REKABET AVANTAJI KAZANDIRIR"



İBRAHİM HACIOSMAONĞLU, TFF



"Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Fenerbahçe ile ilişkileri nasıl olur, bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Adil iklim sağlanırsa bunun destekçisi olacağız. Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz, ama gidenlerin ittireceği kesindi. O yüzden bu değişiklik oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'ye büyük zararları oldu."



"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ"



"Seçim öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları, seçim öncesi TFF'ye yürüyüş yapsaydı, sizce aday olabilir miydi? İnsanlar açık açık tepkiden çekiniyorlar."



AZİZ YILDIRIM'A MESAJ



"Sayın başkan Aziz Yıldırım inşallah her branşta, tüm maçlarda yanımızda olursunuz."



"ŞEKİP BEY İLE YILLARCA BERABER ÇALIŞTIK"



Hafta içi Şekip Mosturoğlu ile toplantı yaptık. Asgari müşterekte buluşuruz. Yıllarca beraber çalıştık. Bu toplantıya katılmamayı düşünüyorduk ama her şey geride kaldı. Güzel bir hava var. İnşallah Divan Kurulu camiaya güzel bir hava getirir. Fenerbahçe'nin yüksek mertebesi her zaman yönetimin yanında olmuştur. İnşallah böyle devam eder."







"MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"



"YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ..." "Kulübümüzün en hassas gündemlerinden biri olan 3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini vurgulamak istiyorum."

"SON DERECE ZOR OLACAĞA BENZİYOR"



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bugün aramızda önceki başkanımız sayın Aziz Yıldırım da bulunuyor, kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ali Koç, üçüncü kez başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yarıştığımız tüm branşlarda kupalar ve madalyalar kazanılacağı bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günler, özellikle futbolda saha dışında son derece zor olacağa benziyor."



"BAŞKANIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"