  •  
    Ali Koç'tan taraftara dev çağrı! Rakamı açıkladı...
  •  
    Ve G.Saray'dan sonra resmi imzayı da attı...
  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!
  •  
    F.Bahçe'de İKİ harekat! İşte verilen teklifler...
  •  
    Dilmen: "G.Saray'ın bu transferi, şampiyon..."

Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Ali Koç, FB TV'deki 'Camiaya Sesleniş' programında Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 22:22
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün toplam borcunu açıkladı.

Ali Koç, mali yapının çok iyi olmadığını söylerken rakamları da verdi.

İşte Ali Koç'un yaptığı o kritik açıklama…

'Denetlenen rakamlar olumsuz. Tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. TTK 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.

'Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro.'Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için