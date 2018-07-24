Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün toplam borcunu açıkladı.
Ali Koç, mali yapının çok iyi olmadığını söylerken rakamları da verdi.
İşte Ali Koç'un yaptığı o kritik açıklama…
'Denetlenen rakamlar olumsuz. Tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. TTK 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.
'Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro.'Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ali Koç, mali yapının çok iyi olmadığını söylerken rakamları da verdi.
İşte Ali Koç'un yaptığı o kritik açıklama…
'Denetlenen rakamlar olumsuz. Tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. TTK 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.
'Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro.'Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın