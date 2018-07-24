Ali Koç: ''Nakit para yoktu...''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün içerisinde bulunduğu mali durumla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ali Koç, göreve geldiklerinde kulübün banka hesabında harcayacak nakit paranın bulunmadığını dile getirdi.



Kulübün içerisinde bulunduğu mali durumu anlatan Ali Koç, konuyla ilgili 'Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı. Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey' ifadelerini kullandı.



Ali Koç, banka hesaplarında harcayacak nakit para olmadığını da 'Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk. Nakit akışının da neredeyse hiç olmadığını gördük. Hangi konuya el atsak temlik edildiğin, ipoteklendiğini gördük. Bugün herkesin anlayacağı dilden bahsedeceğiz. Kimseyle hesaplaşmak için bunu yapmıyoruz. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor' sözleriyle dile getirdi.



"TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE BORCA BATIK GÖRÜNÜYORUZ"



"Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.



Hisse değerlerinde 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düştük. Başkan da bunu dile getirmişti. Fenerbahçe'nin hisse satıp satmama konusunda bir bilgim yok ancak Fenerbahçe büyük kayba uğradı.



30 Nisan 2018 tarihi ile ibra edilen rakamlarda bütün resim gösterilmiyor. Bu rakamlar niye gösterilmiyor, bu rakamlar Futbol AŞ ile Fenerium ile birlikte, 10 çatı altındaki şirketi içermemektedir. UFRS'ye göre de açıklanmamıştır. Tüzüğümüzdeki gibi bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. Bizim genel kurulda ibra etiğimiz mali tablolar resmiyeti göstermemektedir.



Uluslararası bağımsız şirketleri tarafından denetlenen rakamlar oldukça olumsuz. Bu tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Bunun sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. Bu tüzük gereği şart.



Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz."



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