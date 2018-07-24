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Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merak edilen transfer konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç'tan transfer açıklaması
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24 Temmuz 2018 23:52
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer konusunda da FB TV'de önemli bir açıklama yaptı.

Ali Koç, birkaç gün içerisinde transfer açıklayacaklarını dile getirdi.

İşte Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklama…

'Hocamız, sportif direktörümüz, A Takım'a atadığımız hocamız, altyapıdaki oyuncuları izliyorlar. U21 beklediğimizden daha iyi. 2 tanesi A takım'a katılacak, İzmir'de A Takım ile idman yapacak. Benden bekleyeceğiniz tek tesis altyapı tesisidir. Bu bağlamda, tesisden sonra anlayış, eğitim, insanlık, kişisel gelişim ve velilerin çocuklarını vermek için yarışacaklarını belirtecek bir sözüm var. Mevcut imkanlar çerçevesince bunu hazırlıyoruz.'

"BİRKAÇ GÜNE AÇIKLAYACAĞIMIZ TRANSFERLER"

'Scouting'e gelince, halıhazırda var. '100 küsür futbolcu inceledik' dedik. Scouting, kampanyamda dediğim gibi dönüşü en yüksek olan yatırım. Birkaç güne açıklayacağımız transferlerden de anlayacağınız gibi, imkanlar kısıtlı da olsa bir şeyler yapılabiliyor.'

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