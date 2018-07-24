Ali Koç'tan taraftara büyük çağrı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında bu sezonki bilet sayısı ve taraftarın ilgisi hakkında da konuştu.



Ali Koç, satılan bilet sayısını ve satılabilecek sayısı açıkladı.



Taraftara bilet konusunda çağrıda bulunan Ali Koç 'Bizim satılabilir bilet sayımız 40.444. Bugün geldiğimiz noktada biz bu biletlerden 38.716'sını sattık. Satılabilir bilet sayımız 1728. Öğrenci tribününe çok önem veriyoruz. Bitti intibası vardı, hayır bitmedi. Herkesi tribünlere bekliyoruz, biletler sizler için belliyor' ifadelerini kullandı.



Bilet satışından elde edilen rakamları da açıklayan Fenerbahçe Başkanı 'Halihazırda geçen sezonun tümünde 46.8 milyon TL'lik bilet satmışız. Biz geldiğimizde son 102 milyon tllik satış olmuş, tekrardan teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak öğrenci tribününde maç izleyeceğiz, buna söz veriyorum' dedi.



Ali Koç son olarak Feyenoord maçında yaşanan bir olaya da 'Ancak Feyenoord karşılaşmasında 100-150 kişilik bir ekibin öğrencileri rahatsız ettiğine ve rahatsız ettiğine dair bilgiler geldi. Bizim stadımızda nasıl davranılacağına dair önem veriyorum. Biz yenilikler getirmek istiyoruz, bizim niyetimiz Fenerbahçe'yi gençlerle tanıştırmak. Bizim amacımız iy günde kötü günde yan yana olmak istediğimizi belirtmek istiyoruz' sözleriyle dikkat çekti.



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