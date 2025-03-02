Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ali Gültiken'in o yazısı;
"POZİSYON ZENGİNLİĞİNİ EKSİK BIRAKTI"
"Oyunun ilk yarısında çok fazla pozisyon zenginliği olmasa da Beşiktaş'ın kontrolünde oynandı. Hem topa hükmetti hem de oyunu yönlendirdi. Topa sahip olduğu anlarda özellikle kanat oyununda yakaladığı orta pozisyonlarını mümkün olduğunca yerden kullanmaya çalışarak isabet bulmaya çalıştı. Bu düşünce ilk yarı boyunca bir eksikle doğru işledi. Bu da planlanan pozisyon zenginliğini biraz eksik bıraktı."
"GOL AVANTAJI BEŞİKTAŞ'I RAHATLATTI"
"İkinci devreye gol avantajıyla başlamak, Beşiktaş'ı biraz daha rahatlattı. İlk yarıda olduğu gibi yine oyun temposuna hükmetmeye çalıştı. Kayseri, ilk yarıya oranla biraz daha fazla öne doğru çıkarak reaksiyon gösterdi."
"BEŞİKTAŞ'TA TAŞLAR YERİNE OTURDU"
"Kazanmanın getirmiş olduğu güvenle beraber takım içerisinde bazı oyuncuların da performanslarını biraz daha yükselttiğini gördük. Mario'nun gol atması son haftalarda kendi adına iyi gidişin pozitif yönü oldu. Chamberlain'ın da oyun içerisinde pas dağıtımında ve dönen toplardaki kazanımlarda ciddi destekleri oldu. Bu oyuncuların kıpırdamasıyla Beşiktaş oturtmak istediği oyunu daha iyi bir noktaya getirdi. Taşlar yerine oturdukça Beşiktaş yukarıya doğru daha hızlı ilerliyor."
Ali Gültiken: "Beşiktaş'ta taşlar yerine oturdu"
Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.
Son güncelleme 02 Mart 2025 12:28
Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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