Alexandru Cicaldau için koronavirüs endişesi

Dünya Kupası Elemeleri'nde çarşamba günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşılaşacak Romanya'da koroanvirüs şoku yaşandı.



Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, baş ağrısı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini milli takım doktorlarına bildirdi. Ianis Hagi'ye yapılan koronavirs testinin ardından sonuç pozitif çıktı.



Ianis Hagi ile yakın temasta olan Alexandru Cicaldau, Razvan Marin ve Dragoş Nedelcu'ya da test yapıldı. Üç futbolcunun ilk testleri negatif geldi. Kuzey Makedonya'daki pandemi kurallarına göre üç futbolcu da akşam antrenmanına katılamadı.



Cicaldau ve diğer iki isme PCR testi yapıldı. Maç saatine kadar test sonuçlarının negatif gelmesi halinde üç isim karşılaşmada forma giyebilecek.



