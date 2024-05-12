Alexander Djiku: "Gururumuz için Galatasaray'ı yenmeliyiz"

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, 3-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Alexander Djiku: 'Gururumuz için Galatasaray'ı yenmeliyiz'
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12 Mayıs 2024 21:14
Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, 3-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

6 numara oynaması hakkında konuşan Djiku, "Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam, elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde, kendi yerime geçeceğim." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'I YENMELİYİZ"

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında konuşan Djiku, "Herkes, Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Zor bir maç olacak. Kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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