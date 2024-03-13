Alexander Blessin: 'Çıkıp mücadele edeceğiz'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise ekibinin teknik direktör Alexander Blessin, 3-0 kaybettikleri ilk maçın ardından işlerinin kolay olmadığını ve yarın oynanacak maçın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.



Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, takımda bazı isimlerin sakatlıklarının bulunduğunu belirtti.



"TUR BİTTİ DİYEMEM"



Tur şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Blessin "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla 'bitti' diyemem. Sonuç ne olursa olsun tadını çıkararak mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.



Takımda birçok sakat ve cezalı isim olduğuna da dikkati çeken Blessin, bugün yapılacak antrenmanla birlikte kadroyu belirleyeceğini dile getirdi.



Basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte, turu geçmek adına inançlarının olduğunu belirterek sözlerine başladı. Yarın iyi bir performansla iyi bir karşılaşmaya imza atacaklarını söyleyen Vanhoutte, "Detayların çok önemli olacağı bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bir önceki maçta atakla değil, savunmayla kazandığı düşünüyorum." dedi.



Fenerbahçe'nin iç sahadaki atmosferi hakkında da konuşan Charles Vanhoutte, "Bir futbolcu için bu her zaman güzel bir duygu. İster karşı takım taraftarı olsun, ister kendi takım taraftarınız olsun, bu her zaman olumlu etki ediyor. Takım olarak buna alışkın olduğumuzu ve bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





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