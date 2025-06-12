Alexander Arnold, Real Madrid'e imzayı attı!

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.



Kulüp, başarılı futbolcunun transferi için Bernabéu Stadyumu'nda özel bir imza töreni düzenledi.



"LİVERPOOL'DAN SADECE REAL MADRİD İÇİN AYRILIRDIM"

Liverpool altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana kırmızı formayı giyen Alexander-Arnold, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanyol devi ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamada,diyerek tercihinin net olduğunu ifade etti.Tanıtım töreninde akıcı İspanyolcasıyla konuşan Trent, hem taraftarların hem de Başkan Florentino Perez'in beğenisini kazandı. İlk açıklamasında,dedi.