Alex de Souza "Asıl önceliğim eğitim vermek!"

Sao Paulo U20 takımı teknik direktörü Alex de Souza, sezonu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alex de Souza 'Asıl önceliğim eğitim vermek!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2022 14:54
Alex de Souza, teknik direktörlükteki ilk sezonunu tamamladı.

Sao Paulo U20 takımı ile birlikte Brezilya finaline yükselen ve Brezilya Gençler Kupası'nad yarı finale ulaşarak beklentileri aşan Alex de Souza, "Bunun altyapı futbolu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Futbolculara eğitim veriyorum ve üst takıma hazırlıyorum. Futbolda her zaman kazanmak isterim, bu kesin ama burada asıl önceliğim futbolculara eğitim vermek." ifadelerini kullandı.

17-20 yaş arasındaki gençleri eğitmenin özen ve dikkat gerektirdiğini belirten Alex, "Futbol antrenmanlarında onlara eğitim vermek zorundayım. Sezon boyunca iyi işler yaptık ve maçlara hakim olan futbol oynadık. Şimdi üst takımdaki karar vericiler, bu oyuncuları değerlendirecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Sezon içerisinde Marquinhos ve Juan gibi iki önemli ismini a takım kadrosuna vermesine karşın Alex de Souza'nın yönetimindeki Sao Paulo U20 takımı, 48 maçta 29 kez kazanıp sadece 9 kez mağlup oldu, 108 gol atıp 48 gol yedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.