Aleksandar Kolarov Inter'in yolcusu

Roma'nın 34 yaşındaki oyuncusu Kolarov, Inter'e transfer oluyor. Sırp oyuncu, İtalyan devi ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Sky Sport İtalya'nın haberine göre; Kolarov, 1 sezon için 3.5 milyon avro karşılığında imzayı atacak. Sırp oyuncunun sözleşmesinde aynı zamanda 1 milyon avro bonus da bulunuyor.



Roma'nın sol bek oyuncusu için 2 milyon avro civarında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Kolarov, Kasım ayında 35 yaşına girmiş olacak.



