Aleksandar Kolarov Inter'in yolcusu

Roma'nın tecrübeli sol bek oyuncusu Aleksandar Kolarov, bri diğer İtalyan devi Inter'e transfer oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Aleksandar Kolarov Inter'in yolcusu
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02 Eylül 2020 22:33
Roma'nın 34 yaşındaki oyuncusu Kolarov, Inter'e transfer oluyor. Sırp oyuncu, İtalyan devi ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sky Sport İtalya'nın haberine göre; Kolarov, 1 sezon için 3.5 milyon avro karşılığında imzayı atacak. Sırp oyuncunun sözleşmesinde aynı zamanda 1 milyon avro bonus da bulunuyor.

Roma'nın sol bek oyuncusu için 2 milyon avro civarında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Kolarov, Kasım ayında 35 yaşına girmiş olacak.

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