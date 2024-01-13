İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Quique Sanches Flores'in ekibi Sevill ile Luis Garcia'nın yönetimindeki Alaves karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alaves 3-2 kazanırken, maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren Sevilla'nın çabası yeterli olmadı.



Alaves'in gollerini 26. dakikada Nahuel Tenaglia, 40. dakikada Kike ve 90. dakikada Ruben Duarte kaydederken; Sevilla'nın gollerini 70. dakikada Rafa Mir ve 82. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Alaves puanını 20'ye yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alaves evinde Cadiz'i ağırlarken, Sevilla deplasmanda Girona'ya konuk olacak.



