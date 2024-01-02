İspanya La Liga 19. hafta karşılaşmasında Alaves deplasmanda konuk olduğu Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.
Alaves'in golünü 76. dakikada penaltıdan Luis Rioja, Real Sociedad'ın golünü 90+6. dakikada Martin Zubimendi kaydetti.
Real Sociedad kalecisi Alex Remiro 36. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Alaves puanını 17'a yükseltirken, Real Sociedad'da 32 puana çıktı.
Alaves bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Sociedad'da deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak.
Alaves'in golünü 76. dakikada penaltıdan Luis Rioja, Real Sociedad'ın golünü 90+6. dakikada Martin Zubimendi kaydetti.
Real Sociedad kalecisi Alex Remiro 36. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Alaves puanını 17'a yükseltirken, Real Sociedad'da 32 puana çıktı.
Alaves bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Sociedad'da deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak.
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