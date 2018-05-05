Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Aytemiz Alanyaspor, 33. dakikada Emre Akbaba'nın attıoğı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Osmanlıspor, 49. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası dışından attığı güzel golle durumu 1-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım birer puanla yetinmek zorunda kaldı.Bu beraberliğin ardından Aytemiz Alanyspor 36, Osmanlıspor 33 puana ulaştı.Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Osmanlıspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.3. dakikada sol kanattan ileri çıkan Villafanez, Emre Akbaba'dan aldığı pasla topu Osmanlıspor ceza alanına doğru havalandırdı. Douglas'ın röveşatasında, top üstten auta gitti.6. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı.9. dakika Aytemiz Alanyaspor, orta çizgiden Welinton ile serbest vuruş kullandı. Ters kanattan hareketlenen Villafanez'in güçlükle dokunduğu topu, kaleci Karcemarskas son anda kontrol etti.33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı.46. dakikada Lumanza'nın ceza sahasına gönderdiği topu, Umar kafayla penaltı noktasına çıkardı. Aytemiz Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.49. dakikada Musa Çağıran'ın pasıyla topla buluşan Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından sert bir vuruşla, topu ağlara gönderdi: 1-1.55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca, topu Osmanlıspor ceza sahası içindeki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, Karcemarskas gole izin vermedi.65. dakikada Tzavellas'ın sağ kanatta uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafanez, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerindeki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top üstten auta gitti.66. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içine topu gönderdi. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından auta çıktı.Bahçeşehir OkullarıCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunHaydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey (Dk. 70 Taha Yalçıner), Efecan Karaca (Dk. 77 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba (Dk. 90 Berkan Emir), Villafanez, DouglasKarcemarskas, Luiz Carlos (Dk. 62 Muhammed Bayır), Yalçın Ayhan (Dk. 85 Anıl Karaer), Numan Çürüksu, Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 87 Özer Hurmacı), Regattin, Lumanza, Umar, CikalleshiDk. 33 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 49 Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor)Dk. 10 Yalçın Ayhan, Dk. 81 Pinto (Osmanlıspor), Dk. 12 Tzavellas, Dk. 27 Sackey, Dk. 68 Nsakala, Dk. 80 Maniatis, Dk. 83 Gassama, Dk. 90+1 Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor)