Alanyaspor, Marafona ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, tecrübeli kaleci Marafona ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor, Marafona ile yollarını ayırdı
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03 Ocak 2023 19:49
Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jose Carlos Marafona'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Marafona, 1 Temmuz 2019'da Portekiz'in Braga takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.

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