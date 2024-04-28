Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor evinde Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.



Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alanyaspor'un gollerini 2 ve 90+2'de Oğuz Aydın, 8 ve 28. dakikada Nicolas Janvier, 55. dakikada Jure Balkovec ve 67. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.



Maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de 11 gol 8 asistlik performansa ulaştı.



Bu sonuçla birlikte 48 puana ulaşıp Avrupa iddiasını sürdürürken, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, İstanbulspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmadan dönen top Oğuz Aydın'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0



8. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla topla buluşan Janvier'in ceza sahasına girerek çektiği şutta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0



28. Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu ceza yayına doğru çıkarttı. Janvier'in bekletmeden çektiği şutta, top savunmada rakip oyuncu Deli'ye de çarparak ağlara gitti: 3-0



39. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışarısına çıkarttığı pasta Efecan Karaca topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.



52. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun ceza sahası yaptığı ortada, arka dierkte topla buluşan Sambissa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlığı güçlükle kurtardı.



55. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Janvier, topu Balkovec'e verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0



67. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arka dierkte Ahmed Hassan, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 5-0



70. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.



90+3. dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 6-0





Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 59 Novais), Janvier (Dk. 59 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Ahmed Hassan



İstanbulspor: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest), Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel (Dk.73 Özcan Şahan), Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Dk. 73 Traore)



Goller: Dk. 2 ve 90+3 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Mehmet Yeşil, Dk. 51 Okan Erdoğan, Dk. 53 Duhaney, Dk. 54 Deli (İstanbulspor)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU