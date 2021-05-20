Süper Lig'de sezon biter bitmez transfer çalışmalarını başlatan Aytemiz Alanyaspor yönetimi, sözleşmesi bitip takımdan ayrılan oyuncuların yerini yeni oyuncularla dolduracak.



Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Turuncu yeşilliler, sözleşmesi sona eren İngiliz savunmacı Steven Caulker'ın yerine, Trabzonspor'un kadroda düşünmediği stoper Hüseyin Türkmen'i kadrosuna dahil etmek istiyor.



23 yaşındaki futbolcu Alanyaspor'a gelmeye sıcak bakıyor ancak Hüseyin'in 2023'e kadar olan sözleşmesi sebebiyle Trabzonspor bu talebi Efecan Karaca transferinde koz olarak kullanmak istiyor.



Trabzonspor, devre arsında Efecan Karaca'yı transfer etmek istemiş ancak Alanyaspor'un yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.



Karadeniz ekibinin Efecan'ı halen kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için Alanyaspor'un talip olduğu Hüseyin Türkmen'i pazarlık konusu yapacağı gelen bilgiler arasında.



