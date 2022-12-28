Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Alanyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.



Alanyaspor, 21. dakikada Ahmed Hassan ve 36. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.



Kayserispor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Ali Karimi, 60. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Alanyaspor, 70. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Wilson Eduardo, kaleci Bilal'i geçemedi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı vuruşu esnasında Bilal'in çizgiyi ihlal ettiği belirtildi. Tekrarlanan penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, 72. dakikada durumu Alanyaspor lehine 3-1'e getirdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Alanyaspor 21 puana yükseldi. Kayserispor 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



16. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Runnarsson meşin yuvarlağı önledi.



21. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lumsaba'nın ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



36. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kaleci Runnarsson'un uzun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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