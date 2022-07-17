Alanyaspor, Cezayirli yıldızın transferini bitiriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, flaş bir transfere imza atmak üzere.



Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Akdeniz temsilcisi, Nimes'ten ayrılan 29 yaşındaki Cezayirli ofansif orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat transferini bitirmek üzere. Montpellier, Saint-Etienne ve Celtic gibi talipleri de olan Ferhat'ın, kısa süre içinde Antalya'ya gelerek kulüple sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.



Haberde; önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen Alanyaspor'da, teknik direktör Francesco Farioli'nin yıldız oyuncuyu takımın felsefesi için olmazsa olmaz konumda gördüğü ve tüm önceliğin Zinedine Ferhat'a verilmesini istediği belirtildi.



Zinedine Ferhat, geçtiğimiz sezon Nimes formasıyla Ligue 2'de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle çok az forma şansı bulurken, 2020-21 sezonunda Ligue 1'de mücadele eden takımına 6 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı.





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