Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.



Alansyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlos Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 90+2'de Güven Yalçın'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, ligde 6 maç aradan sonra kazandı. Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı.



Akdeniz ekibi Alanyaspor ligdeki puanını 10'a yükseltirken, Karagümrük 6 puanda kaldı.



Alanyaspor önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çıkardığı pasla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in ortaladığı topa iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0



44. dakikada Alanyaspor'dan Novais'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Cordova'ın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada Fatih Karagümrük'te sol çaprazdan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kurtardı.



79. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Biraschi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.



83. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Janvier'in ortaya çevirdiği topta kaleci Dituro'nun elinden kaçırdığı topu Oğuz Aydın önünde buldu. Bu futbolcunun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0



90+2. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Merkezden gelişen Karagümrük atağında Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir (Dk. 84 Balkovec), Richard, Novais (Dk. 84 Leroy Fer) , Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Oğuz Aydın, Cordova (Dk. 78 Anderson Silva)



VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Dk. 88 Salih Dursun), Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Darri), Feghouli, Shukurov (Dk. 46 Sturaro), Eysseric (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Mendes, Serdar Dursun (Dk. 62 Güven Yalçın)



Goller: Dk. 18 Eduardo, Dk. 83 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Dk. 90+2 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 39 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 63 Furkan Bayır, Dk. 72 Yusuf Özdemir, Dk. 90 Janvier, Dk. 90+6 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)



