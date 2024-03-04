Alanya'da inanılmaz an!

Alanyaspor, Trabzonspor ile oynadığı maçta çok ilginç bir gole imza attı.

Haber; Sporx.com
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Alanya'da inanılmaz an!
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04 Mart 2024 20:47
Son güncelleme 04 Mart 2024 22:19
Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir gol atıldı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Uğurcan topu pasla kullandı.

Uğurcan, serbest vuruşta ceza sahasındaki Denswil'e pas verdi. Denswil bu anda topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı.













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