Alanya'da inanılmaz an!

Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir gol atıldı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Uğurcan topu pasla kullandı.
Uğurcan, serbest vuruşta ceza sahasındaki Denswil'e pas verdi. Denswil bu anda topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Uğurcan topu pasla kullandı.
Uğurcan, serbest vuruşta ceza sahasındaki Denswil'e pas verdi. Denswil bu anda topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı.
Alanyaspor'un, Trabzonspor karşısında bulduğu ikinci gol 👀 pic.twitter.com/4raTSpCuPc
— Sporxtv (@sporxtv) March 4, 2024
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