Al Shabab'dan Fatih Terim'e veda!

Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim'e veda etti.
Veda videosunda "Halil İbrahim" türküsünü kullanan Suudi ekibi, yaptığı paylaşımda:
ifadelerini kullandı.
Veda videosunda "Halil İbrahim" türküsünü kullanan Suudi ekibi, yaptığı paylaşımda:
"Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi.
İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler.
Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın "
ifadelerini kullandı.
📢Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim'e "Halil İbrahim." türküsü ile veda etti. pic.twitter.com/6Wk1GBgpHJ
— Sporx (@sporx) July 7, 2025