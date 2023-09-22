Suudi Arabistan Pro Lig 7. hafta karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Al-Ahli'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. ve 45+6. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Ayrca Talisca, Ronaldo'nun 2. golünde de asisti yapan isim oldu. Al-Ahli'de golleri 30. dakikada Frank Kessie, 50. dakikada Riyad Mahrez ve 87. dakikada Feras Al-Birakan attı.



Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al-Ahli adına 90 dakika sahada kaldı.



Al-Nassr bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken aynı zamanda rakibi Al-Ahli'yi yakalamış oldu.



Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Aş-Tai deplasmanına giderken, Al-Ahli sahasında, Al-Ettifaq'ı ağırlayacak.



