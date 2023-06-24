Al Nassr'ın hedefi Griezmann!

Transferde adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüplerinde yeni gelişme Al Nassr'dan geldi. Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Al Nassr, Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak istiyor.



Foot Mercato'nun haberine göre Al Nassr yöneticileri, Fransız oyuncunun temsilcileri ile Londra'da bir araya geldi.



Sözleşmesindeki 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazırlanan Suudi ekibinin oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



ATLETICO SATIŞA İZİN VEREBİLİR



Ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan Atletico Madrid'in de Griezmann'ın maaş yükünden kurtulmak için takımdan ayrılmasına izin verebileceği ifade edildi.



HAYALİ MLS



32 yaşındaki Fransız oyuncunun hayali ise MLS'te oynamak. Başarılı oyuncu Griezmann, Messi'nin Inter Miami'ye imzası sonrası kendisininde hayalinin bir gün MLS'te oynamak olduğunu belirtmişti.



BU SEZON NE YAPTI?



Atletico Madrid formasıyla bu sezon 48 karşılaşmaya çıkan Griezmann, 16 gol ve 19 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından oldu.





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