Al Nassr'dan Ramos hamlesi!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transferde gözünü kararttı.
Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmaya çalışan takımın, Paris Saint-Germain'den Sergio Ramos'la da ilgilendiği aktarıldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, İspanyol savunma oyuncusunu, gelecek yaz başlayacak projesine ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.
16 yıl süren Real Madrid macerası 2021'de sona eren ve PSG'ye transfer olan Ramos'un Fransız temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain'de 20 maça sahaya çıktı.
Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmaya çalışan takımın, Paris Saint-Germain'den Sergio Ramos'la da ilgilendiği aktarıldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, İspanyol savunma oyuncusunu, gelecek yaz başlayacak projesine ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.
16 yıl süren Real Madrid macerası 2021'de sona eren ve PSG'ye transfer olan Ramos'un Fransız temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain'de 20 maça sahaya çıktı.
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