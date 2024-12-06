Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. haftasında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. King Abdullah Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Al Ittihad, 2-1'lik skorla kazandı.



Al Ittihad, 55. dakikada Karim Benzema ile öne geçti. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 57. dakikada skoru dengeleyen golü attı. Al Ittihad, 90. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Ronaldo, bu maçtaki golüyle birlikte kariyerindeki gol sayısını 916'ya yükseltti.



Al Nassr'da Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Al Ittihad, 36 puana yükseldi. Al Nassr, 25 puanda kaldı.



Al Ittihad, ligin bir sonraki haftasında Al Fayha deplasmanına gidecek. Al Nassr, sahasında Akhdoud'u konuk edecek.



