Al Duhail, Tuta'yı açıkladı!

Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Eintracht Frankfurt'un sambacı stoperinin yeni durağı belli oldu.



Katar temsilcisi Al-Duhail SC, Tuta'yı 15 milyon Euro karşılığında Alman ekibinden transfer etti.

Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Tuta, tercihini Katar'dan yana kullandı. İki Türk kulübünün ilgisine rağmen Al-Duhail'in teklifinin hem oyuncu hem de kulübü için daha cazip olduğu ifade edildi.



2019 yılında Sao Paulo'dan Frankfurt'a transfer olan Tuta, Bundesliga ekibinde 187 resmi maçta forma giyerek 10 gol ve 3 asist kaydetti.