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Akhisar'da Larson, Dany ve Seleznyov'un yerine gençler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da takımdan ayrılması muhtemel isimleriin yanı sıra altyapıdan 6 genç futbolcu da kamp kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: DHA
Akhisar'da Larson, Dany ve Seleznyov'un yerine gençler
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03 Ocak 2019 13:48
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un 2 Ocak Çarşamba günü başlayan Antalya kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi.

Yeşil-siyahlılarda Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Bora Yılmaz ve Göksu Mutlu, sezonun ikinci yarısı öncesi kampta takımla çalışacak.

Kadro dışı kalıp kulüp arayan Seleznyov ve ameliyat olan Mustafa Yumlu kampa katılmazken, tedavileri süren Dany ile Hasan Ali kampta takımdan ayrı çalışıyor.

Dany'le yollarını ayırmaya çalışan yeşil-siyahlı yönetimin oyuncunun Mayıs 2020'ye kadar garanti sözleşmesi olması nedeniyle elinin bağlandığı öğrenildi. Akigo'da Larsson'a da kulüp aranıyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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