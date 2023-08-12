Ajax evinde farklı kazandı!

Hollanda Ligi 1. hafta maçında Ajax, sahasında Heracles'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ajax evinde farklı kazandı!
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12 Ağustos 2023 23:16
Hollanda Ligi 1. hafta maçında Ajax, sahasında Heracles ile karşılaştı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-1 kazandı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada Medic, 75. dakikada Muhammed Kudus ve 85. ve 90+6. dakikalarda Bergwijn kaydetti. Heracles'in golünü 45+5 dakikada Engels attı. Bu sonuçla Ajax, sezona 3 puanla başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Excelsior'a konuk olacak. Heracles ise NEC Nijmegen deplasmanına gidecek.

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