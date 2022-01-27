Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman döneminde birlikte yöneticilik yaptıkları Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü hakkında açıklama yaptı.



Antalya'da basın mensuplarına konuşan Ahmet Nur Çebi "Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız." dedi.



Ahmet Nur Çebi ayrıca "Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın. Sizler de kendinize iyi bakın, burası serin biraz. Gençliğinize güvenmeyin." ifadelerini kullandı.







