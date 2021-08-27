Ahmet Dursun: 'Beşiktaş daha önce yaptı, yine yapar'

Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Bu sene Alex Teixeira, Batshuayi gibi takviyelerle Devler Ligi kadrosu kuran siyah beyazlılar diğer gruplara göre nispeten daha kolay bir kura çekti. Beşiktaş'ın unutulmaz Barcelona galibiyetinde sahada olan ve iki gol atan Ahmet Dursun, kurayı değerlendirdi.



'EĞER GRUPTA PSG VE BARCELONA OLSAYDI…'



'Şampiyonlar Ligi çok ciddi bir platform, büyük bir organizasyon. Beşiktaş'ın grubu diğer rakipler göre nispeten daha kolay.' Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu söylebiliriz. Barcelona'nın veya PSG'nin grubunda olsaydı gruptan çıkamazdı şimdi rahat çıkar demek de doğru değil.



'BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE YAPTI YİNE YAPAR!'



Beşiktaş, daha önce Devler Ligi gruplarından namağlup ve lider çıkmıştı. Bu kez de bunu başaracağına yürekten inanıyorum.











