Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu başladı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Arnica 8. Frig Ultra Maratonu gerçekleştiriliyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen organizasyona, 8 ülkeden bin sporcu katıldı.



Bu yıl sekizincisi düzenlenen maratonda, 6K Frig Koşusu, 11 K Frig Trail Koşusu, 22K Frig Kısa Trail Koşusu, 44K Frig Orta Trail Koşusu ile 66K Frig Ultra Maraton olmak üzere beş parkur yer alıyor.



Yarış Koordinatörü Ali Cem Aktaş, gazetecilere, Arnica'nın isim sponsorluğunda Afyonkarahisar Valiliğinin himayesinde gerçekleşen yarışın çok keyifli olduğunu söyledi.



Bugün 900 sporcu, pazar günü de kale yarışında da 100 sporcuyu ağırlayacaklarını aktaran Aktaş, "Herkesin keyfi yerinde. Katılımcıların Frigya'yı koşarak keşfetmeleri için her şeyi yapıyoruz." dedi.



Maraton, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.





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