Beşiktaş'ta Adem Ljajic, 70. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1 öne geçirdi.
Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Adem Ljajic, köşe direğine tekme atarak kırdı. Sırp oyuncu, bu sevinç sonrası hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.
Sarı kart sınırında olan Adem Ljajic, böylece Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cezalı duruma düştü.
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Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Adem Ljajic, köşe direğine tekme atarak kırdı. Sırp oyuncu, bu sevinç sonrası hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.
Sarı kart sınırında olan Adem Ljajic, böylece Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cezalı duruma düştü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın