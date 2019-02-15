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Adem Ljajic golü attı ama sevinci yarıda kaldı!

Gol sevincinde bayrak direğini tekme atarak kıran Adem Ljajic, sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Adem Ljajic golü attı ama sevinci yarıda kaldı!
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15 Şubat 2019 22:05
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, 70. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1 öne geçirdi.

Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Adem Ljajic, köşe direğine tekme atarak kırdı. Sırp oyuncu, bu sevinç sonrası hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.

Sarı kart sınırında olan Adem Ljajic, böylece Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cezalı duruma düştü.

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