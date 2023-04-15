Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu

Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde de şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 17:19
Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti.

Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery