Adanaspor'un acı kaybı: Teknik direktörü hayatını kaybetti!

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

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Adanaspor'un acı kaybı: Teknik direktörü hayatını kaybetti!
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01 Eylül 2024 00:32
Son güncelleme 01 Eylül 2024 00:55
Adanaspor'da teknik direktörlük yapan Sol Bamba, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Lenf Kanseri tedavisi gören 39 yaşındaki çalıştırıcıdan kötü haber geldi.

Sol Bamba, tedavi gördüğü hastanede 39 yaşında hayatını kaybetti.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun..." denildi.

Fildişi Sahilli teknik adam, 2012-14 yılları arasında Trabzonspor'da da oynamıştı.

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