Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 21:03
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery