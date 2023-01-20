Adanaspor'da kiralık imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Bodrumspor'da forma giyen 25 yaşındaki Abdurrahman Canlı ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Abdurrahman Canlı, bu sezon Bodrumspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maç görev aldı.





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