Adanaspor, Abdoul Tapsoba'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Burkina Faso Milli Takımı oyuncusu Abdoul Tapsoba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor, Abdoul Tapsoba'yı transfer etti
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14 Eylül 2024 00:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Burkina Faso Milli Takım oyuncusu Abdoul Tapsoba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Abdoul Tapsoba İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

Oyuncu, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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