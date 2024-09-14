Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Burkina Faso Milli Takım oyuncusu Abdoul Tapsoba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Abdoul Tapsoba İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.



Oyuncu, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.





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