Adana Demirspor'un konuğu Samsunspor

Adana Demirspor, Süper Lig'de cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un konuğu Samsunspor
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01 Aralık 2023 13:28
Son güncelleme 01 Aralık 2023 13:29
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 8 puanla 19. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, bu serisini sürdürmek istiyor.

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