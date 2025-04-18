Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk edecek!

Adana Demirspor Süper Lig'de 19 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk edecek!
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18 Nisan 2025 15:00

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

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