Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk edecek!

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.