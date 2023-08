Memphis Grizzlies pivotu Steven Adams, geçmişte "NBA'e girmek gibi bir beklentisi" olmadığını söyledi.



Günümüz NBA'inde son derece saygı duyulan veteran pivotlardan biri olan Adams, buna rağmen ilk etapta kendisini NBA'de göreceğini asla tahmin etmediğini itiraf etti.



JJ Redick ve Tommy Alter ile yakın zamanda "The Old Man & The Three" isimli podcast'te yer alan Adams, NBA yolculuğuna başlarken karşılaştığı zorlukları şöyle değerlendirdi:



"NBA Draftı'na katılmaya karar vermiştim ve 6 sayı ile 6 ribaund ortalamam olmasına rağmen 12. sıradan seçilivermiştim. Ben halbuki öylesine katılmıştım. NBA'e girmek gibi bir beklentim bile yoktu. (Rick) Carlisle bana karşı bu konuda dürüst konuşan tek kişiydi; '6-6 ortalaman var, ne diye koleji bıraktın' demişti."



Artık on yıllık bir NBA veteranı olan Adams, sonunda 2013 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından 12. sırada seçilmiş, ilk sezonunda 81 maçta forma giyerek 2014'teki NBA çaylak ikinci beşine bile layık görülmüştü.