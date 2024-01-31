Acun Ilıcalı, Joshua King'i istedi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Joshua King transferi için izin istedi. Norveçli futbolcu ise ikinci lige gitmeye sıcak bakmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı, Joshua King'i istedi!
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31 Ocak 2024 14:23
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılık için adı geçen Joshua King'e İngiltere'den talip çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Joshua King transferi için Fenerbahçe Kulübü'nü aradı ve "Transfere izin verirseniz, maaşını karşılayabiliriz" dedi.

Joshua King ise Championship'e gitmeyi kabul etmedi, Premier Lig'den tekliflere sıcak bakacağını bildirdi.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra Fenerbahçe'den; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmıştı.

KING'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Joshua King, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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