Acun Ilıcalı: "En-Nesyri'ye teklif geldi"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'ye transfer teklifi geldiğini doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Acun Ilıcalı: 'En-Nesyri'ye teklif geldi'
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05 Aralık 2024 02:06
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'ye transfer teklifi geldiğini açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın A Spor'da yaptığı açıklama:

"En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri."

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