Acun Ilıcalı: 'En-Nesyri'ye teklif geldi'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'ye transfer teklifi geldiğini açıkladı.
İşte Acun Ilıcalı'nın A Spor'da yaptığı açıklama:
"En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri."
İşte Acun Ilıcalı'nın A Spor'da yaptığı açıklama:
"En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri."