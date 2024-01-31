Acun Ilıcalı'dan Hull City'e transfer müjdesi!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull City taraftarını sevindirecek transfer açıklamalarında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Acun Ilıcalı'dan Hull City'e transfer müjdesi!
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31 Ocak 2024 17:28
İngiltere Championship ekiplerin Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarını sevindirecek haber geldi. 

Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlara transfer dönemi kapanmadan önce sürpriz bir transfer daha olabileceğinin müjdesini verdi. 

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City taraftarları transfer dönemi bitmeden son bir büyük sürprize hazır olsun. Play-off'lara kalmak için tamamen kararlıyız. Kadroyu tamamlayacağını düşündüğümüz bir oyuncuyu takıma kazandırmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLANACAK

Kış transfer döneminde Fabio Carvalho, Ryan Giles, Noah Ohio, Billy Sharp ve Ryan Woods'u kadrosuna katan Hull City, Trabzonspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Abdülkadir Ömür'ü de açıklamaya hazırlanıyor. 

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