Aboubakar ve Ziyech en iyiler arasında!

Afrika'da yılın futbolcusu adayları belli oldu. Listede Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Galatasaraylı Hakim Ziyech de yer aldı.

Haber; Sporx.com
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Aboubakar ve Ziyech en iyiler arasında!
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01 Kasım 2023 14:45
Son güncelleme 01 Kasım 2023 14:47
Afrika Futbol Konfederasyonu, 2023 yılı için en iyi futbolcu adaylarını açıkladı.

Açıklanan listede Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Galatasaraylı Hakim Ziyech de yer aldı.

OSIMHEN FAVORİ GÖSTERİLDİ

Napoli forması giyen ve geçen sezon İtalyan ekibinde şampiyonluk yaşayan Nijeryalı Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için favori olarak gösterildi.

İşte Afrika'da yılın futbolcusu için adaylar:




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