Aboubakar: "Manchester United beni istedi"

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, devre arasında Beşiktaş'a katılmadan önce Manchester United ile Atletico Madrid ile görüştüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aboubakar: 'Manchester United beni istedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2023 16:28
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 16:43
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.

Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 12 gol 1 asistlik performans gösterdi.





 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery