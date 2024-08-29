Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi çalkantılı

Kariyerinde 49. Avrupa maçına çıkan Abdullah Avcı, St. Gallen karşısında 25. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi çalkantılı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 23:43
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, evinde ağırladığı St. Gallen'e penaltı atışları sonucu kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Avrupa karnesi taraftarları tarafından tartışılır hale geldi.

Kariyerinde 49. Avrupa maçına çıkan Abdullah Avcı, St. Gallen mağlubiyetiyle birlikte 25. kez sahadan yenik ayrıldı. 

Rakiplerine karşı 11 maçtan beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, 13 maçta da sahadan zaferle ayrıldı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery