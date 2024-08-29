Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi çalkantılı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, evinde ağırladığı St. Gallen'e penaltı atışları sonucu kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Avrupa karnesi taraftarları tarafından tartışılır hale geldi.
Kariyerinde 49. Avrupa maçına çıkan Abdullah Avcı, St. Gallen mağlubiyetiyle birlikte 25. kez sahadan yenik ayrıldı.
Rakiplerine karşı 11 maçtan beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, 13 maçta da sahadan zaferle ayrıldı.
Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Avrupa karnesi taraftarları tarafından tartışılır hale geldi.
Kariyerinde 49. Avrupa maçına çıkan Abdullah Avcı, St. Gallen mağlubiyetiyle birlikte 25. kez sahadan yenik ayrıldı.
Rakiplerine karşı 11 maçtan beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, 13 maçta da sahadan zaferle ayrıldı.
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