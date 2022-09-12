Abdullah Avcı'dan 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Bordo mavili futbol takımı, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez olarak çıktı.



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 5. haftasında deplasmanda 1-0 yendikleri HangiKredi Ümraniyespor karşısında ilk 11'de şans verdiği Muhammet Taha Tepe, Denswil ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11 yer vermedi. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Djaniny ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karadeniz ekibinde bu futbolcular yerine Uğurcan Çakır, Hugo, Larsen, Gomez ve Umut Bozok ilk 11'de yer aldı.





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