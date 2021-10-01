Abdullah Avcı: "Artık kazanma zamanı"

Kasımpaşa galibiyetinin ardından üst üste oynadığı Konya ve Alanya maçlarında 4 puan bırakan Trabzonspor, Kayseri deplasmanına zafer parolasıyla hazırlanıyor.

Haber; Fanatik
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Abdullah Avcı: 'Artık kazanma zamanı'
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01 Ekim 2021 13:20
Konya'da 80 dakikadan fazla 10 kişiyle mücadele eden Bordo-Mavililer, son Alanya karşılaşmasında da yine 1 kişi eksik kalmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı görüşmede her iki maçtaki kazanma arzusundan memnun olduğunu belirtirken, "Geriye düştüğünüzde verdiğiniz reaksiyondan, 10 kişi olduğumuzda dahi pes etmemenizden, vazgeçmemenizden memnunum. Ancak ne olursa olsun bizim kazanarak ilerlememiz lazım. İyi yoldayız fakat eksiklerimiz var. Çok çalışmaya, en önemlisi istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Basit hata istemiyorum'

Kayserispor'un formda ve tehlikeli bir rakip olduğunun altını çizen Avcı'nın, "Kazanacak mücadeleyi sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok. Oyun içinde kopmalara izin vermeden, 90 dakika boyunca aynı konsantrasyon ve coşkuyla oynamalıyız" dediği öğrenildi.

Özellikle hücum çıkışlarda basit top kaybı istemeyen Abdullah hoca, bireysel hata yapılmaması konusunda öğrencilerini uyarıyor.


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